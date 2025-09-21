Festival di Open dal dramma di Gaza agli Usa di Elon Musk | ecco il programma e gli ospiti di domenica 21 settembre

Dopo due giornate vulcaniche di incontri, live e dibattiti che hanno animato la città di Parma, il Festival di Open si avvia oggi, domenica 21 settembre, alla sua conclusione con un programma intenso: la terza e ultima giornata vedrà al centro soprattutto le grandi sfide globali. Dalle sfide dell’innovazione raccontate attraverso lo sguardo sull’America e sulla figura di Elon Musk – protagonista Andrea Stroppa – al confronto con la ministra del Lavoro Marina Calderone su redditi e occupazione. Lo sguardo si allargherà poi ai conflitti internazionali, con testimonianze dirette da Gaza e voci che invitano a pensare a nuove forme di convivenza e dialogo, come l’attivista pacifista palestinese Reem Al-Hajajreh. 🔗 Leggi su Open.online