Festival di Open da Elon Musk alle sfide sul lavoro fino al dramma di Gaza | il gran finale con il premio Open a Cecilia Sala – Le foto

Domenica 21 settembre 2025 si è conclusa la terza edizione del Festival di Open. Per tre giorni, giornalisti ed esperti hanno animato piazza Garibaldi con incontri, dibattiti e confronti su temi cruciali per il futuro. Questa terza e ultima giornata si è concentrata in particolare sulle grandi sfide globali. Il programma si è aperto parlando di innovazione e tecnologia attraverso l'analisi di Andrea Stroppa sull'America e sulla figura di Elon Musk. L'attenzione si è poi spostata sull'economia e sul welfare, con il confronto con la ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, intervistata dal direttore Franco Bechis.