Festival di Open centinaia di manifestanti contro l’ex premier israeliano Olmert | Criminale di guerra fuori da Parma – Foto e video
Circa 500 manifestanti hanno partecipato al corteo indetto per protestare contro la partecipazione dell’ex premier israeliano Ehud Olmert al Festival di Open, in corso a Parma dal 19 al 21 settembre. Il corteo è stato fermato da un cordone della polizia in tenuta antisommossa a poche decine di metri da piazza Garibaldi, dove si svolgono gli eventi del Festival. Olmert è stato intervistato sul palco del Festival di Open insieme all’ex ministro dell’Anp, Nasser Al Kidwa, assieme al quale sta portando in giro per il mondo una proposta di pace che possa spianare la strada davvero a una soluzione due popoli e due Stati. 🔗 Leggi su Open.online
