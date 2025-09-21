Festa oltre la mezzanotte | chiuso per una settimana il locale di via del Pallone

Ilrestodelcarlino.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 21 settembre 2025 – Il Questore di Bologna ha chiuso per sette giorni il Centro Polifunzionale ‘Il Pallone’ di via del Pallone, a due passi da via Irnerio e dal Parco della Montagnola. Una zona che in estate, grazie anche alle attività musicali e ricreative, si riempie di giovani in un’area  spesso finita al centro di episodi di cronaca. Nella giornata di ieri però il Questore di Bologna ha imposto la sospensione per una settimana di tutte le attività nei locali estivi in via del Pallone. Come recita il Comune online, “dal 2020 lo spazio è gestito da Aics Bologna tramite una convenzione con il Quartiere Santo Stefano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

festa oltre la mezzanotte chiuso per una settimana il locale di via del pallone

© Ilrestodelcarlino.it - Festa oltre la mezzanotte: chiuso per una settimana il locale di via del Pallone

In questa notizia si parla di: festa - oltre

Oltre 50mila visitatori a Rosciate per la «Festa del Moscato di Scanzo»

Grande festa al Torri. Softball Modena, Piancastelli testimonial . La rinascita del progetto dopo oltre 20 anni

Festa di San Firmino a Pamplona, fiume di folla di oltre 30mila persone, cori "Palestina libera" e "stop al genocidio a Gaza” - VIDEO

Festa oltre la mezzanotte: chiuso per una settimana il locale di via del Pallone; Capodanno a New York: organizzare e festeggiare il 2026 a NYC; Lunedì chiuse tutte le scuole della Municipalità I per la festa del Napoli.

festa oltre mezzanotte chiusoFesta oltre la mezzanotte: chiuso per una settimana il locale di via del Pallone - Secondo Polizia locale e di Stato il Centro polifunzionale non avrebbe rispettato gli orari e mancavano le certificazioni degli impianti elettrici. ilrestodelcarlino.it scrive

festa oltre mezzanotte chiusoFeste abusive con musica e 100 ospiti: locale sotto sequestro - Un pubblico esercizio situato tra il municipio II e il IV che organizzava, senza alcuna autorizzazione, feste danzanti con tanto di musica anche ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Festa Oltre Mezzanotte Chiuso