Festa in Toscana per Jasmine Paolini | vince la Billie Jean King Cup Finals 2025 con l’Italia

Bagni di Lucca, 21 settembre 2025 – Grande festa in Toscana per Jennifer Paolini. A Shenzhen l'Italia si conferma campione imponendosi per 2-0 sugli Stati Uniti nella sfida per il titolo alle Billie Jean King Cup Finals 2025, l’equivalente della Coppa Davis femminile. Nel secondo singolare, quello tra le numero uno dei rispettivi team, Jasmine Paolini, n.8 del ranking, ha sconfitto per 6-4, 6-2, in un'ora e venticinque minuti di partita, Jessica Pegula, numero7 Wta, superata per la prima volta in sei sfide. Soddisfazioni a Bagni di Lucca, la città di Jennifer Paolini. La tennista toscana è stata seguita da tanti compaesani davanti alla tv. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festa in Toscana per Jasmine Paolini: vince la Billie Jean King Cup Finals 2025 con l’Italia

Festa Italia, Errani-Paolini conquistano la finale della BJK Cup: il nostro doppio olimpionico batte l'Ucraina in semifinale - Il successo della nostra coppia olimpionica sulle ucraine vale la finale per le campionesse in carica dopo la sconfitta di Cocciaretto contro Kostyuk ... Come scrive today.it

Paolini: “Abbiamo conquistato i locals, sono entrata carica”. Errani: “Sforzo pazzesco di Jasmine” - Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato il punto decisivo della semifinale della BJK Cup, imponendosi nel doppio che ha risolto il confronto con ... Scrive oasport.it