Festa di Santa Rosa a Viterbo nel programma Linea Verde del 21 settembre

La puntata di Linea Verde in onda il 21 settembre si focalizza sulla celebrazione della festa di Santa Rosa a Viterbo, analizzando le tradizioni, i riti e la macchina organizzativa che rendono unica questa manifestazione. La trasmissione, visibile su Rai 1, offre un approfondimento culturale e sociale di grande rilevanza. Di seguito, vengono illustrati gli aspetti principali trattati durante l’evento, con particolare attenzione ai protagonisti, alle tradizioni locali e ai momenti più significativi della festività. conduttori di Linea Verde del 21 settembre: chi sono. Nuovi e riconfermati volti alla guida del programma. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Festa di Santa Rosa a Viterbo nel programma Linea Verde del 21 settembre

Linea Verde - S2025 - Viterbo, la festa di Santa Rosa - 21/09/2025 - in diretta su Rai 1 21/09/2025 alle 12:20; Festa di santa Rosa 2025: il programma completo degli eventi religiosi; Viterbo, paura alla festa di Santa Rosa: arrestati due criminali turchi con mitra e pistole.

Sventato attentato a Viterbo: sicurezza durante la festa di Santa Rosa - La festa di Santa Rosa a Viterbo ha affrontato un momento critico con l'arresto di due individui armati, potenzialmente legati a un piano di attentato. Come scrive notizie.it

Festa di Santa Rosa a Viterbo, cosa si celebra e come funziona il "trasporto della Macchina" - La Festa di Santa Rosa a Viterbo è uno degli eventi religiosi e folcloristici più importanti e suggestivi d’Italia, che si svolge ogni anno il 3 settembre, in onore di ... Riporta ilmessaggero.it