Festa di comunione nella casa del killer di Martina Carbonaro | Mia figlia al cimitero loro festeggiano

Tempo di lettura: 2 minuti Scoppia l’indignazione della famiglia Carbonaro e quella del web per le immagini del palazzo dove abita ad Afragola la famiglia di Alessio Tucci, che lo scorso 26 maggio ha ucciso la fidanzata 14enne Martina Carbonaro colpendola ripetutamente con una pietra e lasciandola agonizzante sotto un cumulo di rifiuti, addobbato vistosamente con palloncini colorati per festeggiare la prima comunione della sorella dell’assassino. Proprio la madre di Martina ha segnalato il caso al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, tra i primi a sostenerla nella battaglia per una giusta condanna del suo assassino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Festa di comunione nella casa del killer di Martina Carbonaro: “Mia figlia al cimitero, loro festeggiano”

In questa notizia si parla di: festa - comunione

