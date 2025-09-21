Festa dell’Uva di Solopaca | un bilancio di emozioni tradizioni e futuro
Si è ufficialmente conclusa la XLVI edizione della Festa dell'Uva Solopaca, appuntamento imperdibile che ogni anno richiama appassionati, famiglie e curiosi da tutta la regione e non solo. Anche quest'anno, la manifestazione ha saputo unire tradizione e innovazione, regalando momenti indimenticabili e confermandosi come uno degli eventi più attesi di fine estate. La Festa dell'Uva ha nuovamente trasformato il centro di Solopaca in un vivace palcoscenico di colori, profumi e suoni. Le strade si sono animate grazie alle bancarelle colme di prodotti tipici, agli stand enogastronomici e alle degustazioni dei migliori vini della Cantina di Solopaca, sponsor ufficiale della manifestazione.
