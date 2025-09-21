Festa dello sport senza la Bocciofila | Lavori finiti ma campi impraticabili
Alla festa dello sport che si terrà quest’oggi dalle 15 al parco Arcadia non ci sarà la Bocciofila Bareggese. Per il secondo anno consecutivo la Bocciofila non è in grado di garantire l’attività agonistica ai propri giocatori per la mancanza di campi da gioco. A Bareggio un bocciodromo c’è da parecchi anni, ma i campi sono impraticabili. L’impianto di via XXV Aprile è chiuso da due anni. Il primo anno di chiusura è servito per effettuare i lavori di efficientamento energetico finanziati con 1,2 milioni di euro di fondi europei Pnrr e con 250mila euro di fondi del bilancio comunale. A novembre, dello scorso anno, il sindaco Linda Colombo aveva annunciato la fine dei lavori ma ancora l’impianto non è disponibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
