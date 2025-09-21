Festa della Lega a Pontida Zaia | Vannacci può essere un valore se fa il leghista

"Vannacci può essere un valore se fa il leghista". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia parlando con i giornalisti a Pontida. I giornalisti chiedono se Vannacci sarà la Lega dei prossimi dieci anni: "Perché dovrebbe esserlo? In Lega abbiamo un sacco di persone in gamba, i segretari si scelgono nei congressi e coinvolgono il popolo della Lega", ha concluso Zaia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

