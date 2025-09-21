Festa della Lega a Pontida Zaia | Vannacci può essere un valore se fa il leghista
"Vannacci può essere un valore se fa il leghista". Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia parlando con i giornalisti a Pontida. I giornalisti chiedono se Vannacci sarà la Lega dei prossimi dieci anni: "Perché dovrebbe esserlo? In Lega abbiamo un sacco di persone in gamba, i segretari si scelgono nei congressi e coinvolgono il popolo della Lega", ha concluso Zaia.
Via al raduno di Pontida, Zaia: «Il Veneto resti alla Lega»; Pontida, Zaia: «Vannacci può essere un valore se diventa leghista»; Pontida tutta nel segno del Veneto, il richiamo di Zaia: «Ritorno alle radici».
Festa della Lega a Pontida. Zaia: "Vannacci può essere un valore se fa il leghista"
Zaia a Pontida: "A questo governo chiediamo Autonomia vera, che non fa male al Sud" - "Penso che questo paese, che è il paese più bello del mondo, ha soprattutto una via di ...