Festa della Lega a Pontida c' è anche tanta Sicilia | E ora vogliamo diventare il primo partito nella nostra regione

C’è anche un modellino del Ponte sullo Stretto nel nello stand della Lega Sicilia sul pratone di Pontida, in occasione dell’evento attuale del partito di Matteo Salvini. Un folto gruppo di siciliani, tra deputati nazionali, senatori, parlamentari regionali, europarlamentari e militanti ha. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: festa - lega

Festa della Lega a Cervia, l’inaugurazione con Salvini

Il ministro Matteo Salvini torna a Cervia per la tradizionale festa della Lega Romagna

Matteo Salvini aprirà il 31 luglio la Festa della Lega a Cervia

I giovani della Lega, a Pontida, hanno dichiarato "quei quattro sfigati incamiciati in spiaggia devono decidere se stare con noi o contro di noi", criticando #Calenda e chi lo ha applaudito alla festa dei giovani di Forza Italia a San Benedetto del Tronto. @ultimor - X Vai su X

Il leader della Lega è riuscito comunque a presentarsi a Pontida per la festa dei giovani leghisti: «Mi hanno consigliato di riposare, ma il mio riposo siete voi» - facebook.com Vai su Facebook

Lega a Pontida 21 settembre 2025: programma, ospiti e interventi. Salvini, Vannacci e la partita dell’identità; Festa della Lega a Pontida, c'è anche tanta Sicilia: E ora vogliamo diventare il primo partito nella nostra regione; I giovani della Lega a Pontida: Vannacci moderato, noi no.

Festa della Lega a Pontida. Zaia: "Vannacci può essere un valore se fa il leghista" - Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia parlando con i giornalisti a Pontida. Scrive gazzettadelsud.it

Vannacci arriva a festa Lega giovani, accolto con coro "Un generale, c'è solo un generale" - evolCoverUrl="2236076_sd_68cefb1b6c5fb_1758395163. Segnala affaritaliani.it