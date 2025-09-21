Festa del Cinema di Roma | Tempi nuovi un film di François Caillat sceneggiato con Cristina Comencini

TEMPI NUOVI un film di François Caillat  s ceneggiato con Cristina Comencini Sarà presentato in anteprima alla ventesima edizione della  Festa del Cinema   di Roma, nella sezione Special Screening,   Tempi Nuovi  un film di  François Caillat,  regista francese, autore di lungometraggi e documentari presentati e premiati in festival internazionali (IDFA, Toronto, FID, CPH:DOX, Cinéma du Réel, Tokyo, Nyon, Doclisboa, ecc.). Caillat lavora sulle tracce del passato e indaga nei suoi film su figure dimenticate, facendo rivivere mondi scomparsi. È stato spesso descritto come un “cineasta della memoria”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

