festa commercialisti la lezione di giannini

Un modello di credito fondato su tre pilastri: la persona, le imprese innovative e la società intesa come bene comune. Un sogno irrealizzabile? No, è la lezione di Amadeo Peter Giannini, il figlio di immigrati italiani che fondò la Bank of Italy, diventata poi Bank of America. La straordinaria vicenda umana e professionale di Giannini è stata al centro della festa annuale dell'Ordine dei Commercialisti di Prato dedicata a San Matteo. "Non si può morire per un dollaro: la rivoluzione di Amadeo Peter Giannini" era il titolo dell'iniziativa. "Quello di Giannini è un messaggio che ancora oggi ci fa riflettere sulla possibilità di fare banca in maniera etica - ha sottolineato il presidente dell'Ordine Filippo Ravone - attraverso un modello basato più sulla bontà dei progetti che sulla possibilità di offrire garanzie".

