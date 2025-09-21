Premessa. L’altro giorno ho accompagnato Piero Ferrari all’Università di Verona, dove gli è stata conferita la terza laurea honoris causa. E ho pensato: il figlio del Drake fa in tempo ad ottenere la quarta prima che la Rossa da Gran Premio esca dal buco nero. Per un Ferrari laureato, c’è una Ferrari in pista sempre inesorabilmente bocciata. Anche ieri a Baku. Nel giorno in cui Piastri va a sbattere e Norris va piano, offrendo a McLaren un sabato imbarazzante, beh, il Cavallino riesce addirittura a fare peggio. Hamilton ormai vede la Top Ten con il binocolo, Leclerc invece di sfruttare la chance figlia della improvvisa crisi Papaya è andato a parcheggiare la Rossa contro le barriere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ferrari gambero rosso, vola solo Verstappen