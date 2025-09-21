Ferrari anonime anche a Baku Vince Verstappen Mondiale aperto
Dopo le pazze prove del sabato a Baku Max Verstappen dimostra che le Mc Laren si possono battere. Il pilota olandese della Red Bull dopo il trionfo a Monza vince anche il Gran Premio dell’Azerbaigian approfittando della giornata no delle “papaya”. Oscar Piastri, tuttora in testa al campionato mondiale costruttori, esce di scena al primo giro: dopo una pessima partenza la sua gara finisce contro un muretto. Fa poco meglio il compagno di squadra Lando Norris, troppo passivo nell’atteggiamento, che si accontenta del settimo posto non sfruttando così l’occasione per avvicinarsi al compagno di squadra nella corsa al titolo iridato. 🔗 Leggi su Panorama.it
