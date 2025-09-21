Ferito ad una gamba in un agguato nel Napoletano
Tempo di lettura: < 1 minuto Colpi di arma da fuoco a ridosso del litorale di Torre del Greco: una persona ferita ad una gamba. È accaduto in via De Gasperi. Stando alle prime notizie trapelate (sul caso indagano gli agenti del locale commissariato di polizia), un uomo di 59 anni sarebbe stato avvicinato – stando a quanto lui stesso avrebbe riferito alle forze dell’ordine – da due persone. I due avrebbero iniziato a sparare alcuni colpi di pistola contro di lui, raggiungendolo ad una gamba. Il 59enne è stato trasportato in ospedale: è ferito ma in base a quanto si apprende al momento non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
