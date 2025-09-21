Fenix gran finale con l’intervento di Giorgia Meloni | Siete qui perché ragionate con la vostra testa video

21 set 2025

Con l’intervento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni si chiude la quarta e ultima giornata di Fenix, la festa di Gioventù nazionale, l’associazione giovanile di Fratelli d’Italia. L’intervento della presidente del Consiglio è stato preceduto da quello di Fabio Roscani, presidente di Gioventù nazionale e deputato di Fratelli d’Italia. “Siete qui perché non siete burattini”. “Siete uno spettacolo”. Così la premier e leader di FdI ha aperto il suo intervento davanti alla platea Gioventù nazionale. “Dimostrate di essere movimento che ha una sua capacità e una sua autonomia. Qualcuno vi chiama i giovani di Meloni, per far pensare che siete semplice manovalanza, ma la realtà – ha aggiunto – è che se siete qui è proprio perché non siete dei burattini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

