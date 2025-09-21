Fedez-Sinner | dopo la bufera sull' accento di Hitler il rapper chiede scusa

Trentotoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non solo musica. Al Forum di Assago, venerdì sera, durante un concerto, Fedez al microfono ha condiviso anche delle scuse. “Ci tengo a precisare: avevo scritto due righe per chiarire la situazione poi ho pensato che la cosa più giusta e anche la più imbarazzante fosse farlo di persona e non. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fedez - sinner

Fedez, concerto al Forum di Assago 2025: le scuse a Sinner, i duetti, la dedica ai figli e le canzoni

Sinner nel mirino di Fedez, la strofa controversa: “Ha l’accento di Hitler”

Fedez nella bufera per la strofa su Jannik Sinner: “Italiano con l’accento di Adolf Hitler”

Fedez-Sinner, dopo la bufera sul purosangue con accento di Hitler il rapper chiede scusa; Fedez - Sinner, dopo la bufera sul 'purosangue con accento di Hitler' il rapper chiede scusa; Fedez si scusa con Sinner: «Non sono riuscito a spiegarmi».

fedez sinner dopo buferaFedez-Sinner: dopo la bufera sull'accento di Hitler il rapper chiede scusa - Durante il concerto di venerdì sera al Forum di Assago sono arrivate le scuse: "Se una rima non viene capita, l'errore è di chi ha scritto quella rima. Lo riporta trentotoday.it

fedez sinner dopo buferaDopo la bufera Fedez si scusa con Sinner: «Non sono riuscito a spiegarmi» - In concerto al Forum di Assago di Milano, Fedez ha chiuso la bufera mediatica che lo ha colpito negli scorsi giorni. Da bluewin.ch

Cerca Video su questo argomento: Fedez Sinner Dopo Bufera