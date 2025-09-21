Dopo sei anni di assenza Fedez è tornato a Milano con un concerto-evento in due serate. Sul palco dell'Unipol Forum di Milano il rapper di Rozzano non ha solo cantato, ma anche parlato delle polemiche esplose alla vigilia del live per le rime fuori luogo scritte sul tennista Jannik Sinner. Non solo. Federico Lucia ha anche citato l'ex moglie e, senza fare mai il suo nome, ha ricordato il loro legame grazie al quale sono nati i figli Leone e Vittoria. Le parole su Sinner e sulla musica. Durante il suo concerto "Il ritorno a casa" Fedez ha parlato spesso con i fan presenti in platea e sugli spalti e, dopo essersi scusato per le barre su Jannik Sinner (" Non sono riuscito a spiegarmi, l'unica cosa che posso fare è chiedere scusa "), ha fatto sapere che la musica - oggi - rappresenta la sua ancora di salvezza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fedez, le parole su Chiara Ferragni durante il live al Forum: "Non rinnego il nostro legame. Certi nodi non si sciolgono"