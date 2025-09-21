Federico Aldrovandi 20 anni dopo La madre | Stato inerte le cose peggiorano

Ferrara, 21 settembre 2025 – Vent’anni (esatti saranno giovedì) sono già passati. “Vent’anni – sussurrano Lino e Patrizia AldrovandiMoretti – senza nostro figlio ”. Vent’anni di dolore, di inchieste sghembe, di manganelli rotti e brogliacci ‘corretti’ chiusi in un armadio troppo tempo, di processi e condanne, di ‘teste’ saltate negli uffici di comando, di polemiche infuocate. A Ferrara, città dove ancora oggi, nonostante sentenza in giudicato, c’è ancora chi parteggia per questo o quell’altro, o ricorda “il morto” come “quel tossico che se la è andata a cercare”. Federico Aldrovandi, il 25 settembre 2005, aveva 18 anni, all’alba in via Ippodromo si scontrò con quattro poliziotti ( condannati a 3 anni e mezzo, omicidio colposo): morì per un’apossia-asfissia posturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

