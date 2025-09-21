Federico Aldrovandi 20 anni dopo La madre | Stato inerte le cose peggiorano
Ferrara, 21 settembre 2025 – Vent’anni (esatti saranno giovedì) sono già passati. “Vent’anni – sussurrano Lino e Patrizia AldrovandiMoretti – senza nostro figlio ”. Vent’anni di dolore, di inchieste sghembe, di manganelli rotti e brogliacci ‘corretti’ chiusi in un armadio troppo tempo, di processi e condanne, di ‘teste’ saltate negli uffici di comando, di polemiche infuocate. A Ferrara, città dove ancora oggi, nonostante sentenza in giudicato, c’è ancora chi parteggia per questo o quell’altro, o ricorda “il morto” come “quel tossico che se la è andata a cercare”. Federico Aldrovandi, il 25 settembre 2005, aveva 18 anni, all’alba in via Ippodromo si scontrò con quattro poliziotti ( condannati a 3 anni e mezzo, omicidio colposo): morì per un’apossia-asfissia posturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: federico - aldrovandi
Un concerto e una mostra per Federico Aldrovandi a vent'anni dalla sua morte
Vent’anni senza Federico Aldrovandi. L’amico ricorda l’ultima sera: “Ancora troppi casi come il suo”
Federico Aldrovandi, evento a Ferrara a 20 anni dalla morte: il programma
Federico Aldrovandi. . "È stato morto un ragazzo" verrà proiettato il 25 settembre nel ventesimo anniversario della morte di Federico presso Cinepark Apollo Multisala Ferrara qui il programma della serata ore 18 saluti istituzionali di Alan Fabbri Sindaco di Ferr - facebook.com Vai su Facebook
‘Federico Aldrovandi: 20 anni dopo’, seminario a Ferrara; Federico Aldrovandi, 20 anni dopo. La madre: “Stato inerte, le cose peggiorano”; Vent'anni dall'uccisione di Federico Aldrovandi. La madre: Il tempo non lenisce le ferite.
Federico Aldrovandi, 20 anni dopo. La madre: “Stato inerte, le cose peggiorano” - Il giudice Caruso: “Non sarebbe diventato un caso se ci fosse stata un’onesta ricostruzio ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
Federico Aldrovandi, 20 anni dopo. La giustizia, il rumore, la piazza. Il ricordo rivive in Sala estense - Dal giudice Caruso che scrisse la sentenza, all’allora questore Savina che riportò il sereno in ... Lo riporta msn.com