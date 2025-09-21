Ai piedi del ponte sul Naviglio Grande c’è una statua di san Carlo Borromeo, realizzata nel 1749, posizionata sopra un basamento di granito di Baveno, che ricorda le sue due visite in paese nel 1568 e nel 1570. Si dice che nel suo ultimo viaggio verso Milano, ai primi di novembre del 1584, navigando sul Naviglio ormai moribondo, il santo è stato portato all’Osteria del Ponte per bere una tazza di brodo e un bicchiere di vino, come facevano i barcaioli e i viaggiatori che viaggiavano con i barchet. Sotto questa statua c’è una nicchia in cui si custodisce dell’olio e del vino, In origine ogni cento anni l’olio e il vino, quando venivano tolti da sotto la statua, venivano venduti come "miracolosi" per le piccole ferite, in cambio di elemosine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Fede, tradizione e comunità. Delpini benedice i doni della terra sotto la statua di Carlo Borromeo