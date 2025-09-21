FC 26 Showdown LALIGA | Berchiche vs Pépé!

La prima sfida Showdown della stagione è arrivata! Il concetto di Showdown è semplice: due giocatori, uno per ogni squadra che si affronta in un match del mondo reale, ricevono una speciale carta SBC. La carta del giocatore la cui squadra vince la partita riceve un upgrade di +2 OVR; in caso di pareggio, entrambi ricevono un upgrade di +1 OVR. Questa settimana, il focus è sul big match tra Athletic Bilbao e Villarreal, e i protagonisti della sfida sono Yuri Berchiche e Nicolas Pépé. Hai 5 giorni per decidere su chi puntare e completare la sua SBC. Yuri Berchiche Showdown. Berchiche, il terzino dell’Athletic Bilbao, è la scelta ideale per chi cerca solidità difensiva. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

