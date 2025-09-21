È il momento di dare la giusta importanza al tuo portiere! L’evoluzione “Il Debutto” è la prima EVO dedicata ai portieri e ti offre un modo semplice per migliorare il tuo numero uno. Dettagli e Requisiti dell’Evoluzione. Questa evoluzione è un ottimo punto di partenza per potenziare un portiere non raro e renderlo più affidabile tra i pali. Ecco i requisiti per essere idoneo: Valutazione generale massima: 82. Posizione: Solo portieri (POR). Rarità: Non raro: Tour mondiale fuoriclasse argento. Miglioramenti Offerti. Completando questa evoluzione, il tuo portiere riceverà un potenziamento mirato per migliorare il suo posizionamento in campo: Posizionamento: +2. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

FC 26 Ecco la prima Evoluzione per il Tuo Portiere (The Debut – Il Debutto)