Fatto a Modena | Dentro la fabbrica che produce l’eccellenza dello stoccaggio verticale

Modenatoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È conosciuta in tutto il mondo come simbolo di innovazione nel settore della logistica industriale. Le sue torri automatizzate per lo stoccaggio verticale sono utilizzate dalle aziende più diverse, dai colossi dell’automotive ai grandi nomi dell’e-commerce. Un gioiello di efficienza e tecnologia. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

