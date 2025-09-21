Fast & Furious 11 | Jason Momoa conferma ritardi e incertezze sul sequel della saga
La star di Game of Thrones e Minecraft non ha buone notizie per i fan del franchise con protagonista Vin Diesel nel ruolo di Dom Toretto. Jason Momoa nel 2023 ha debuttato nella saga di Fast and Furious nel ruolo di Dante, ed è destinato a tornare in Fast XI. In realtà, a causa di alcuni conflitti interni, la produzione sembra del tutto bloccata. A confermare i timori dei fan ci ha pensato proprio Jason Momoa, che ha risposto affermativamente ad una domanda sui ritardi e i problemi produttivi che sta avendo il nuovo sequel. Jason Momoa conferma i problemi di Fast XI Ad inizio anno, Vin Diesel aveva confermato che la finestra provvisoria d'uscita del film era aprile 2027. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
