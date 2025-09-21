Fare l’amore con un turco è un’esperienza da provare almeno una volta nella vita altro che parmigiana e polpette | Gegia senza filtri

Gegia, al secolo Francesca Carmela Assunta Antonaci, si è raccontata in una lunga e schietta intervista al quotidiano Leggo, parlando della sua vita privata e, soprattutto, della sua complessa storia d’amore con il compagno turco, Mehmet. “La nostra storia dura da tre anni”, ha esordito la comica. “Ci siamo incontrati per caso all’aeroporto di Istanbul: io stavo andando a Dubai, lui invece partiva per lavoro in Burkina Faso. Mi ha colpita subito e ci siamo scambiati i contatti su Facebook”. Dopo sette mesi di messaggi, lui è venuto a Roma ed è rimasto un anno poi, per lavoro, si è trasferito in Germania, ma il vero ostacolo non è la distanza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

