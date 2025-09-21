fanghi e fertilizzanti nei campi chiesti controlli ad ats e arpa

Il problema non è affatto nuovo. Anzi, ogni estate si ripresenta puntuale e, nonostante le segnalazioni agli enti competenti, sembra non ci sia modo di trovare una soluzione. Già il mese scorso a Gambolò era stata segnalata una fastidiosa presenza di miasmi, legata allo spandimento dei fanghi e dei fertilizzanti nei campi che si trovano pressoché attigui alla terza città della Lomellina. Dopo aver raccolto le numerose lamentele dei cittadini, il sindaco Antonio Costantino ha provveduto a inviare, mediante posta certificata, una segnalazione ad Ats e Arpa evidenziando "persistenti e festidiose emissioni odorigene, presumibilmento causate dallo spandimento di fanghi o altri prodotti sui terreni agricoli". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

