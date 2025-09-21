Familiar Touch racconta l' Alzheimer con la cura della gentilezza

"Familiar Touch" era stato una delle sorprese della Mostra del cinema di Venezia nel 2024. Scritto, diretto e prodotto da Sarah Friedland, classe 1992 e al debutto di un’opera di finzione, fu presentato nella sezione Orizzonti e nella serata di premiazione si aggiudicò i riconoscimenti al miglior. 🔗 Leggi su Today.it

familiar touch racconta alzheimerIl film “Familiar Touch” racconta l’Alzheimer da un punto di vista inedito e umano - Un film che racconta l’alzheimer dal punto di vista della persona malata, valorizzando la vita sensoriale e la sessualità degli anziani senza stereotipi o pietismo ... Scrive gaeta.it

"Familiar Touch" racconta l'Alzheimer con la cura della gentilezza - Scritto, diretto e prodotto da Sarah Friedland, classe 1992 e al debutto di un’opera di finzione, fu ... Riporta today.it

