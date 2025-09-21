Falsi verbali ai cruscotti Attenzione alla truffa del divieto di sosta
FIRENZE Sembra una multa, ma non è. C’è una nuova truffa che sta interessando alcuni Quartieri di Firenze: quella dei falsi verbali lasciati sulle auto in sosta. A Campo di Marte, venerdì notte ma anche nei giorni scorsi, sono stati rinvenuti numerosi documenti contraffatti che riportano l’intestazione della polizia municipale e un “qr code“ (il codice da inquadrare con il proprio smartphone) per il pagamento immediato di una presunta sanzione per divieto, idoneo ad eseguire pagamenti sul canale Paypal. "Tali documenti sono completamente privi di validità giuridica e non sono stati emessi dalla polizia municipale, trattandosi di un’attività fraudolenta finalizzata all’estorsione di denaro in maniera illecita", comunica Palazzo Vecchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: falsi - verbali
Catania, attenzione ai falsi verbali della polizia locale: ecco come riconoscerli
La nuova truffa dei "falsi verbali" della polizia municipale di Catania: ecco come riconoscerli
C’è una nuova #truffa che sta interessando alcuni #Quartieri di #Firenze: quella dei falsi verbali lasciati sulle auto in sosta. Come riporta Palazzo Vecchio, a Campo di Marte – è successo la notte scorsa, ma anche nei giorni precedenti – sono stati trovati nume - facebook.com Vai su Facebook
Truffe, a Firenze falsi verbali multe su auto in sosta - Mondo Motori - http://Ansa.it - X Vai su X
Falsi verbali ai cruscotti. Attenzione alla truffa del divieto di sosta; La nuova truffa dei falsi verbali della polizia municipale di Catania: ecco come riconoscerli; Ancora truffe in auto, Milano è nel mirino: che cosa sta succedendo.
Falsi verbali ai cruscotti. Attenzione alla truffa del divieto di sosta - C’è una nuova truffa che sta interessando alcuni Quartieri di Firenze: quella dei falsi verbali lasciati sulle auto in sosta. Lo riporta lanazione.it