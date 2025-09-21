Falsi verbali ai cruscotti Attenzione alla truffa del divieto di sosta

Lanazione.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FIRENZE Sembra una multa, ma non è. C’è una nuova truffa che sta interessando alcuni Quartieri di Firenze: quella dei falsi verbali lasciati sulle auto in sosta. A Campo di Marte, venerdì notte ma anche nei giorni scorsi, sono stati rinvenuti numerosi documenti contraffatti che riportano l’intestazione della polizia municipale e un “qr code“ (il codice da inquadrare con il proprio smartphone) per il pagamento immediato di una presunta sanzione per divieto, idoneo ad eseguire pagamenti sul canale Paypal. "Tali documenti sono completamente privi di validità giuridica e non sono stati emessi dalla polizia municipale, trattandosi di un’attività fraudolenta finalizzata all’estorsione di denaro in maniera illecita", comunica Palazzo Vecchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

falsi verbali ai cruscotti attenzione alla truffa del divieto di sosta

© Lanazione.it - Falsi verbali ai cruscotti. Attenzione alla truffa del divieto di sosta

In questa notizia si parla di: falsi - verbali

Catania, attenzione ai falsi verbali della polizia locale: ecco come riconoscerli

La nuova truffa dei "falsi verbali" della polizia municipale di Catania: ecco come riconoscerli

Falsi verbali ai cruscotti. Attenzione alla truffa del divieto di sosta; La nuova truffa dei falsi verbali della polizia municipale di Catania: ecco come riconoscerli; Ancora truffe in auto, Milano è nel mirino: che cosa sta succedendo.

falsi verbali cruscotti attenzioneFalsi verbali ai cruscotti. Attenzione alla truffa del divieto di sosta - C’è una nuova truffa che sta interessando alcuni Quartieri di Firenze: quella dei falsi verbali lasciati sulle auto in sosta. Lo riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Falsi Verbali Cruscotti Attenzione