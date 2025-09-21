falsi verbali ai cruscotti attenzione alla truffa del divieto di sosta

FIRENZE Sembra una multa, ma non è. C’è una nuova truffa che sta interessando alcuni Quartieri di Firenze: quella dei falsi verbali lasciati sulle auto in sosta. A Campo di Marte, venerdì notte ma anche nei giorni scorsi, sono stati rinvenuti numerosi documenti contraffatti che riportano l’intestazione della polizia municipale e un “qr code“ (il codice da inquadrare con il proprio smartphone) per il pagamento immediato di una presunta sanzione per divieto, idoneo ad eseguire pagamenti sul canale Paypal. "Tali documenti sono completamente privi di validità giuridica e non sono stati emessi dalla polizia municipale, trattandosi di un’attività fraudolenta finalizzata all’estorsione di denaro in maniera illecita", comunica Palazzo Vecchio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

