Nicola Casucci ha appena 18 anni. È un ragazzo timido, ma pieno di sogni che ha iniziato a lavorare come rider per il servizio di consegne Godez, regolarmente assunto un mese fa dalla ditta che, ad Andria e Trani, si occupa di consegnare cibo a domicilio. Ha intrapreso questo ‘lavoretto’ serale solo da due settimane, seguendo l’esempio del fratello maggiore. Non è un vero ‘posto’, Nicola lo sa bene, ma è un impiego a tempo, quattro ore dal giovedì alla domenica, ma gli fa comodo avere un po’ di soldi e non doverli chiedere alla mamma mentre frequenta l’ultimo anno per diplomarsi all’Ites ‘Ettore Carafa’ di Andria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Falciato rider 18enne. Travolto in bici da un'auto. Era all'ultima consegna