falciate sulla provinciale mentre andavano alla festa del paese morte due amiche 21enni

Le ragazze, con una terza amica, stavano camminando lungo la strada a Brivio, dirette a una sagra: sono state colpite alle spalle e non hanno avuto scampo. L'auto che le ha investite era guidata da un 34enne: forse ha urtato un veicolo in sosta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

