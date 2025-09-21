Falciate da un furgone mentre andavano alla festa del paese morte due amiche 21enni
Proseguono le indagini dei carabinieri sul grave incidente stradale avvenuto ieri sera a Brivio, in provincia di Lecco. Due ragazze 21enni sono morte dopo essere stata investite da un furgone mentre camminavano sul ciglio della strada probabilmente per raggiungere la festa del paese. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
