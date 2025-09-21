Fai questo errore quando carichi lo smartphone? Ti può costare il 15% sulla bolletta della luce

Lo smartphone è ormai parte integrante della nostra vita quotidiana. Le batterie sempre più performanti ci permettono di utilizzarlo per giorni senza ricarica, e la tecnologia “Super Charge” riduce drasticamente i tempi di ricarica. Ma c’è un errore comune, spesso dettato da noncuranza o inconsapevolezza, che vanifica questi progressi e ci fa sprecare soldi: lasciare il caricabatterie attaccato alla presa anche quando non è in uso. Questo gesto, apparentemente innocuo, nasconde un costo fantasma che si ripercuote sulla bolletta della luce. Un caricabatterie inutilizzato consuma tra 0,1 e 0,5 watt all’ora. 🔗 Leggi su Cultweb.it

