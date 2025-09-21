Faenza all’asciutto anche con il Sant’Agostino
Il Faenza muove la classifica, ma non riesce a rompere l’incantesimo tanto da rimanere senza gol all’attivo anche dopo la partita casalinga contro il solido Sant’Agostino. E’ stato un match combattuto, ma senza gol per imprecisione degli attacchi e la sicurezza dimostrata dalle difese.Sono i. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
