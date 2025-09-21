F1 Verstappen vince Gp Azerbaigian male le Ferrari

Lapresse.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Max Verstappen conquista il Gp dell’Azerbaigian di Formula 1. Sul circuito di Baku, il pilota della Red Bull ha preceduto la Mercedes di George Russell e la Williams di Carlos Sainz. Ottava e nona la Ferrari con Lewis Hamilton che precede Charles Leclerc. Settimo Lando Norris (McLaren) che non sfrutta l’uscita al primo giro del leader della classifica Oscar Piastri.  Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

f1 verstappen vince gp azerbaigian male le ferrari

© Lapresse.it - F1, Verstappen vince Gp Azerbaigian, male le Ferrari

In questa notizia si parla di: verstappen - vince

Ordine d’arrivo F1, GP Austria 2025: Norris vince, Leclerc sul podio. Antonelli tampona Verstappen

F1, Norris vince il duro duello con Piastri e trionfa in Austria. Ferrari sul podio con Leclerc, out Verstappen

Dominio McLaren in Austria: vince Norris davanti a Piastri e alle Ferrari. Out Verstappen e Antonelli

++ F1: Verstappen vince il Gp dell'Azerbaijan ++; Formula 1, Verstappen vince il GP Baku: Piastri a muro, Russell 2° davanti ad uno stoico Sainz, Norris 7° davanti alle Ferrari; Formula 1, Gp Baku: vince Verstappen. Video highlights della gara.

f1 verstappen vince gpFormula 1, Gp Baku: vince Verstappen. Video highlights della gara - Max Verstappen su Red Bull vince il Gp dell'Azerbaijan, dopo una gara condotta in testa dalla pole fino al traguardo. Segnala tg24.sky.it

f1 verstappen vince gpVerstappen trionfa nel Gp di Azerbaijan, Russell e Sainz sul podio. Ferrari in grande difficoltà - L'ordine di arrivo e i risultati della gara del Gp di Azerbaijan di F1, Verstappen vince a Baku. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: F1 Verstappen Vince Gp