F1 Verstappen vince Gp Azerbaigian male le Ferrari
Max Verstappen conquista il Gp dell’Azerbaigian di Formula 1. Sul circuito di Baku, il pilota della Red Bull ha preceduto la Mercedes di George Russell e la Williams di Carlos Sainz. Ottava e nona la Ferrari con Lewis Hamilton che precede Charles Leclerc. Settimo Lando Norris (McLaren) che non sfrutta l’uscita al primo giro del leader della classifica Oscar Piastri. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
