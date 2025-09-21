Un mondiale che sembrava dover vivere del duello in casa McLaren si è riaperto nel giro di due gare, grazie agli errori delle Papaya. Sul veloce tracciato cittadino di Baku a sorridere è Max Verstappen, che doppia la gara da dominatore assoluto di Monza portandosi a casa la vittoria. Dopo una qualifica deludente, il Gran Premio dell’Azerbaijan diventa un calvario per le McLaren: Piastri finisce a muro al primo giro mentre Norris non riesce a rimontare e chiude con un deludente settimo posto. Altrettanto complicata la giornata delle Ferrari, con Hamilton e Leclerc che chiudono alle spalle dell’inglese dopo una prestazione piuttosto anonima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - F1, si riapre il mondiale a Baku: Piastri fuori, trionfa Verstappen, Hamilton 8°