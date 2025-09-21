F1 si riapre il mondiale a Baku | Piastri fuori trionfa Verstappen Hamilton 8°
Un mondiale che sembrava dover vivere del duello in casa McLaren si è riaperto nel giro di due gare, grazie agli errori delle Papaya. Sul veloce tracciato cittadino di Baku a sorridere è Max Verstappen, che doppia la gara da dominatore assoluto di Monza portandosi a casa la vittoria. Dopo una qualifica deludente, il Gran Premio dell’Azerbaijan diventa un calvario per le McLaren: Piastri finisce a muro al primo giro mentre Norris non riesce a rimontare e chiude con un deludente settimo posto. Altrettanto complicata la giornata delle Ferrari, con Hamilton e Leclerc che chiudono alle spalle dell’inglese dopo una prestazione piuttosto anonima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: riapre - mondiale
Risultati Mondiale per Club LIVE: Jorginho riapre il match tra Flamengo e Bayern Monaco su rigore
Colpo Norris in Ungheria: sbaglia, vince di strategia e riapre il Mondiale. Crollo Ferrari: Leclerc 4°
Verstappen domina a Baku nel giorno in cui Piastri si schianta e riapre il Mondiale: Ferrari anonima
Piastri a muro Il leader del campionato è fuori: Piastri va a muro e si riapre così il Mondiale #Tuttosport #GP - X Vai su X
In occasione della Giornata mondiale per la sicurezza delle cure e della persona assistita ci si focalizzerà in particolare sui bambini. - facebook.com Vai su Facebook
F1, GP Azerbaijan 2025: diretta live gara; F1 | GP Baku, RISULTATI e CLASSIFICA: vince Verstappen, la Ferrari affonda nel Costruttori; F1 GP Baku, la gara in diretta LIVE: Verstappen in testa, Piastri subito a muro, Norris e Ferrari a caccia di rimonta.
F1, si riapre il mondiale a Baku: Piastri fuori, trionfa Verstappen, Hamilton 8° - Il campione del mondo domina dal primo all'ultimo giro in Azerbaijan, approfittando dell'incidente di Piastri e di un Norris poco competitivo. Scrive msn.com
F1, GP Azerbaijan 2025: Verstappen domina a Baku, Ferrari delude, Piastri out al via - Formula 1 GP Azerbaijan 2025: Verstappen trionfa a Baku, Russell 2°, Sainz 3°. Come scrive atomheartmagazine.com