F1 Oscar Piastri | Non posso cercare scuse è stato un weekend disordinato
Si conclude con il dominio di Max Verstappen il Gran Premio di Azerbaijan 2025, diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1. L’olandese, dopo la pole position di ieri, ha oggi condotto una gara perfetta dal primo all’ultimo giro, gestendo le due mescole e conquistando la quarta vittoria stagionale, la seconda consecutiva dopo quella ottenuta la scorsa settimana a Monza. Seconda piazza per la Mercedes di George Russell (+14.609) che completa un’ottima rimonta dalla quinta casella di partenza. Sorpresa della giornata il podio della Williams di Carlos Sainz (+19.199) al termine di una gara brillante. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: oscar - piastri
F1, Oscar Piastri: “In alcuni punti ho esagerato, potevo fare di più all’inizio”
F1, Oscar Piastri: “Non sarà dominio McLaren, occhio a Mercedes e Verstappen…”
F1, Oscar Piastri: “Ferrari? Una sorpresa. Sarà una dura battaglia”
Ecco come prosegue la domenica azera del leader del campionato Oscar Piastri dopo aver concluso a…zero quest’oggi. #MemasGP #AzerbaijanGP #F1 - facebook.com Vai su Facebook
?Altra visuale del crash di Oscar Piastri ( IG: Bugra Altmsoy) #F1 #AzerbaidjanGP #McLaren #Piastri #Crash - X Vai su X
F1, Oscar Piastri: “Non posso cercare scuse, è stato un weekend disordinato”; Norris: “Posso e voglio vincere il Mondiale senza uno zero di Oscar. Essere così dominanti quasi mi penalizza”; F1 | Norris KO in Olanda: “Non posso farci nulla, ma mi sentivo più veloce”.
Incredibile Piastri: la penalità di 5 secondi non sarà tramutata in arretramento in griglia - L'australiano è destinato a cavarsela sfruttando un particolare 'buco' all'interno dei regolamenti che governano la F1 ... Scrive formulapassion.it
Incredibile a Baku: Piastri contro le barriere al 1° giro. VIDEO - Clamoroso colpo di scena al via del GP di Baku: Oscar Piastri, leader del Mondiale, va a muro al 1° giro andando lungo in Curva 5 e finendo contro le barriere. Segnala sport.sky.it