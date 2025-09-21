F1 oggi in tv GP Azerbaijan 2025 | orario gara programma streaming

Oggi, domenica 21 settembre, alle ore 13.00 italiane, si disputerà la gara del GP d’Azerbaijan: il diciassettesimo atto del Mondiale 2025 di F1 si correrà sul tracciato di Baku sulla distanza di 51 giri, per un totale di 306,049 km. A scattare dalla pole position sarà il neerlandese della Red Bull, Max Verstappen, mentre l’italiano della Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, sarà in seconda fila, al quarto posto. Indietro le Ferrari: il monegasco Charles Leclerc si troverà in quinta fila, in decima piazza, mentre il britannico Lewis Hamilton partirà 12°, in sesta fila. La gara del GP d’Azerbaijan sarà trasmessa in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1 oggi in tv, GP Azerbaijan 2025: orario gara, programma, streaming

In questa notizia si parla di: oggi - azerbaijan

F1 oggi in tv, GP Azerbaijan 2025: orari prove libere, programma, streaming

F1 oggi in tv, GP Azerbaijan 2025: orari FP3 e qualifiche, programma, streaming

Quando la F1 su TV8 oggi: programma qualifiche GP Azerbaijan 2025

FLOP FERRARI NELLE QUALIFICHE DI BAKU Hamilton viene eliminato con il 12° tempo, mentre Leclerc finisce a muro sotto una leggera pioggia. La migliore delle rosse partirà dalla 10ª casella della griglia di partenza del GP Azerbaijan - facebook.com Vai su Facebook

#20settembre Oggi segna il Giorno della Sovranità dello Stato in #Azerbaigian Il restauro della sovranità sulle sue terre da parte dell'Azerbaigian il #20settembre non è solo una delle pagine più gloriose della nostra storia, ma anche il trionfo del diritto inter - X Vai su X

Formula 1, a Baku Hamilton e Leclerc fiduciosi: la Ferrari spera | Gli orari del weekend: dove vedere il Gp…; F1 Gp Baku, oggi le qualifiche: a che ora e dove vederle in diretta e in replica (Sky, Now e TV8); F1, GP Azerbaijan: qualifiche e pole in diretta live.

A che ora la F1 oggi, GP Azerbaijan 2025: orari FP3 e qualifiche, tv, programma Sky e TV8 - 00 italiane, andranno in scena le qualifiche del GP d'Azerbaijan, diciassettesima tappa del ... Segnala oasport.it

Quando la F1 su TV8 oggi: programma qualifiche GP Azerbaijan 2025, differita in chiaro - Sabato 20 settembre, il Gran Premio di Azerbaigian di F1 manderà in scena la giornata dedicata principalmente alle qualifiche. Secondo oasport.it