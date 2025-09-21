F1 oggi Gp di Baku dominato da Verstappen Sainz sul podio male le Ferrari
Baku (Azerbaigian) 21 settembre 2025 - Si riapre di colpo il Mondiale e lo fa per merito di super Max Verstappen. Altra vittoria dominante del pilota olandese e secondo weekend consecutivo buio per le McLaren. Il podio infatti non vede nessuna "Papaya", ma un meraviglioso George Russell, secondo nonostante la febbre e i problemi di salute riscontrati per tutto il weekend. Terzo Carlos Sainz in un podio preziosissimo per la Williams. Conclude appena giù dal podio Kimi Antonelli, quarto con l'altra Mercedes, autore di una gara solidissima nelle posizioni di vetta. Male le Ferrari, solo ottava e nona con Lewis Hamilton davanti a Charles Leclerc, in un weekend dove si sognava decisamente un altro epilogo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
