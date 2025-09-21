F1 oggi Gp Baku | a che ora e dove vedere la gara in diretta e in differita Sky Now e TV8

21 set 2025

Si corre oggi, domenica 21 settembre, il Gran Premio dell'Azerbaigian, diciassettesimo appuntamento della stagione di F1 2025, sul tracciato di Baku. Max Verstappen (Red Bull) scatta in pole position, davanti alla grande sorpresa delle qualifiche, lo spagnolo della Williams Carlos Sainz, ex. 🔗 Leggi su Today.it

