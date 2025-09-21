F1 Max Verstappen | È stata una gara lineare tornare subito alla vittoria è fantastico

Oasport.it | 21 set 2025

Si conclude con la vittoria di Max Verstappen il Gran Premio di Azerbaijan 2025, diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1. L’olandese, dopo la pole position di ieri, ha oggi condotto una gara perfetta, non perdendo mai la testa della corsa e controllando il distacco con i suoi avversari. Seconda vittoria consecutiva per il quattro volte campione del mondo, la quarta in stagione. Seconda la Mercedes di George Russell (+14.609) che completa un’ottima rimonta dalla quinta casella. Grande sorpresa di giornata il podio della Williams di Carlos Sainz (+19.199). Quarto poi Andrea Kimi Antonelli (+21. 🔗 Leggi su Oasport.it

