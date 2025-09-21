F1 Lewis Hamilton | Ho fatto dei progressi oggi ma era quasi impossibile superare

Lewis Hamilton deve rimandare ulteriormente l’appuntamento con il primo podio della sua nuova esperienza in Ferrari e conquista un opaco ottavo posto al termine del Gran Premio d’Azerbaijan 2025, valevole come diciassettesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il sette volte campione del mondo, solo 12° ieri in qualifica, ha effettuato una discreta rimonta non trovando però il passo necessario per attaccare la top5. “ Internamente capiremo cosa si poteva fare diversamente. Sicuramente ieri a livello operativo avremmo potuto fare un lavoro migliore, quindi è già qualcosa su cui dobbiamo lavorare “, dichiara il britannico della Rossa ai microfoni di Sky dopo un weekend nato bene al venerdì e proseguito in maniera oltremodo deludente tra sabato e domenica a Baku. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “Ho fatto dei progressi oggi, ma era quasi impossibile superare”

lewis - hamilton

