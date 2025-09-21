F1 Lando Norris | Ho fatto tutto quello che potevo ogni gara che non vinci è un opportunità sprecata

È Max Verstappen il dominatore del Gran Premio di Azerbaijan 2025, diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1. L’olandese, dopo aver ottenuto la pole position, ha condotto una gara perfetta tenendo sempre la prima posizione e gestendo le gomme in maniera impeccabile. Secondo successo consecutivo per il quattro volte campione del mondo, il quarto stagionale. Seconda poi la Mercedes di George Russell (+14.609) che, nonostante i problemi di salute, ottiene un prezioso risultato partendo dalla quinta casella. Terzo posto per la sorpresa di giornata Carlos Sainz (+19.199) che, con la sua Williams, ha condotto una gara magistrale, regalandosi il primo podio con la nuova scuderia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lando Norris: “Ho fatto tutto quello che potevo, ogni gara che non vinci è un opportunità sprecata”

