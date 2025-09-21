Le McLaren latitano e Max Verstappen, sornione, ne approfitta. “Super Max”, infatti, si è aggiudicato di forza il Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025 e ora, statene certi, non farà dormire sonni tranquilli al team di Woking. Sul tracciato di Baku il quattro-volte campione del mondo ha fatto il bis del trionfo di Monza, dominando la scena dal primo all’ultimo metro e ora la situazione in classifica generale si fa quanto mai interessante, dato che Oscar Piastri è andato a muro nel corso del primo giro e Lando Norris non è andato oltre la settima posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, la McLaren latita e Verstappen domina anche a Baku: l’olandese ora si rilancia in classifica. Ferrari inermi