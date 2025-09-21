F1 Gp Baku | vince Verstappen Piastri ritirato Un’altra figuraccia Ferrari | L’ordine d’arrivo e la nuova classifica

Verstappen vince il Gran Premio dell’Azerbaigian. Secondo Russell, terzo Sainz. Quarta posizione per Antonelli. Male la Ferrari, con Hamilton che chiude ottavo davanti a Leclerc. Norris settimo, Piastri ritirato. L’ordine d’arrivo del Gp dell’Azerbaigian 2025. In aggiornamento La nuova classifica dopo il Gp dell’Azerbaigian 2025. In aggiornamento L'articolo F1, Gp Baku: vince Verstappen, Piastri ritirato. Un’altra figuraccia Ferrari L’ordine d’arrivo e la nuova classifica proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - F1, Gp Baku: vince Verstappen, Piastri ritirato. Un’altra figuraccia Ferrari | L’ordine d’arrivo e la nuova classifica

In questa notizia si parla di: baku - vince

F1, GP dell'Azerbaijan: vince Verstappen davanti a Russel e Sainz https://www.rainews.it/articoli/2025/09/f1-gran-premio-azerbaijan-baku-griglia-gara-norris-piastri-verstappen-leclerc-hamilton-cronaca-testuale-f12aceec-852b-4f37-a580-3813da174b9f.html? - facebook.com Vai su Facebook

#F1 GP Azerbaijan: sabato da incubo per la McLaren a Baku ? Vincenzo Buonpane - X Vai su X

F1, GP Azerbaijan 2025: diretta live gara; F1 Gp Baku, la gara in diretta: Verstappen vince davanti a Russell e Sainz. Hamilton 8° e Leclerc 9°. Incidente Piastri; F1 | GP Baku, RISULTATI e CLASSIFICA: vince Verstappen, la Ferrari affonda nel Costruttori.

F1, GP Azerbaijan 2025: Verstappen domina a Baku, Ferrari delude, Piastri out al via - Formula 1 GP Azerbaijan 2025: Verstappen trionfa a Baku, Russell 2°, Sainz 3°. Riporta atomheartmagazine.com

Formula 1, Gp Baku: vince Verstappen. Video highlights della gara - Max Verstappen su Red Bull vince il Gp dell'Azerbaijan, dopo una gara condotta in testa dalla pole fino al traguardo. Si legge su tg24.sky.it