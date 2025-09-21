F1 Gp Baku | via la safety car Verstappen in testa Leclerc passa Norris Incidente Piastri  Live

Xml2.corriere.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Azerbaigian l'occasione di Verstappen per la seconda vittoria di fila, la McLaren piò vincere il titolo costruttori. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

f1 gp baku via la safety car verstappen in testa leclerc passa norris incidente piastri160160live

© Xml2.corriere.it - F1 Gp Baku: via la safety car, Verstappen in testa, Leclerc passa Norris. Incidente Piastri  Live

In questa notizia si parla di: baku - safety

Diretta GP di Baku: Piastri subito contro le barriere, Verstappen comanda davanti a Sainz Lawson e Antonelli. Safety-car

Pronti per il GP? Qui griglia, giri, pista, gomme, meteo e tutte le ultime news su Baku; F1 GP Baku, la gara in diretta LIVE: Verstappen in testa, Piastri subito a muro, Norris e Ferrari a caccia di rimonta; GP Baku diretta Formula 1: segui la gara delle Ferrari di Hamilton e Leclerc in Azerbaigian LIVE.

f1 gp baku viaF1 GP Baku, la gara in diretta LIVE: Verstappen in pole, Ferrari a caccia di rimonta - La diretta della gara del GP d’Azerbaijan di F1 in calendario oggi a Baku: gli aggiornamenti live. Segnala fanpage.it

GP Azerbaigian 2025, Gara: Verstappen vuole il bis, Piastri, Norris a centro gruppo. Si parte alle 13.00 – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta della gara del GP Azerbaigian F1 a Baku, LIVE dalle 12. formulapassion.it scrive

Cerca Video su questo argomento: F1 Gp Baku Via