F1 Gp Baku | Verstappen in testa poi Sainz Leclerc e Antonelli al pit-stop incidente Piastri Live
In Azerbaigian l'occasione di Verstappen per la seconda vittoria di fila, la McLaren piò vincere il titolo costruttori.
F1, scatta il weekend di Baku. Verstappen sfida le McLaren, la Ferrari deve scuotersi
F1, Norris firma il miglior tempo nelle FP3 di Baku davanti a Verstappen. Hamilton ed Antonelli in top5, decimo Leclerc
F1 Baku, pole Verstappen nel caos delle bandiere rosse: 7° e 9° le Mclaren, male le Ferrari
F1. Qualifiche al cardiopalma a Baku: Verstappen in pole, Sainz sfiora l'impresa con la Williams. Delusione per Ferrari e Piastri, Ocon squalificato
Verstappen trionfa nelle qualifiche in Azerbaijan e ottiene la sua sesta pole stagionale, ma ammette che è stato difficile
F1 | GP Baku – Verstappen parla delle sue qualifiche in Azerbaijan: “Non è stato affatto facile”; Quanto conta la pole a Baku, le statistiche confermano: GP aperto a tutto; La griglia di partenza del GP dell'Azerbaijan: Carlos Sainz in P2, dietro a Max Verstappen.
F1 GP Baku, la gara in diretta LIVE: Verstappen in testa, Piastri subito a muro, Norris e Ferrari a caccia di rimonta - La diretta della gara del GP d'Azerbaijan di F1 in calendario oggi a Baku: gli aggiornamenti live.
F1 Gp Baku: Verstappen parte in pole davanti a Sainz. Leclerc cerca la rimonta dal 10° posto, Hamilton scatta 12° - In Azerbagian l'occasione di Verstappen per la seconda vittoria di fila, Norris e Piastri devono recuperare.