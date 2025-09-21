Baku (Azerbaigian), 21 settembre 2025 - Tutto è pronto, in quel di Baku, per una delle gare più pazze del calendario di Formula 1. L'appuntamento del Gran Premio dell'Azerbaigian è uno di quelli che raramente delude e che ha lasciato sempre qualcosa nella memoria di tifosi, appassionati e addetti ai lavori. Anche quest'anno la musica sembra la solita, con un sabato che ha già regalato spettacolo: la sessione di qualifica è durata ben due ore, è stato siglato il record di bandiere rosse e la griglia di partenza, per chi non avesse assistito allo svolgersi degli eventi, sembra quasi esser stata sorteggiata dal caso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - F1 GP Baku 2025, le strategie di gara. McLaren e Ferrari in rimonta, occhio al meteo