F1 GP Azerbaijan 2025 Verstappen favorito ma nel GP Mario Kart può succedere di tutto

Può succedere di tutto nel rodeo di Baku, dove quest’oggi si disputerà il Gran Premio d’Azerbaigian di F1. Non si può dire altro dopo l’eterna qualifica di ieri, durata quasi il doppio rispetto al programma a causa di ben sei bandiere rosse. Se le premesse sono queste, è doveroso parlare di aspettarsi Der absolute Wahnsinn. La follia totale. Favoriti? Non esistono. Certo, Max Verstappen è il pilota migliore del lotto e parte dalla pole position. La sommatoria dei due fattori ne fa chiaramente il più accreditato per centrare il successo. Però, garanzie non ce ne sono. Saranno verosimilmente determinanti episodi e circostanze in un contesto degno di Mario Kart. 🔗 Leggi su Oasport.it

