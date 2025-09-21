F1 GP Azerbaijan 2025 | Verstappen domina a Baku Ferrari delude Piastri out al via
Il GP di Baku 2025 ha regalato emozioni e colpi di scena. Sul cittadino azero è stato Max Verstappen a trionfare con la Red Bull, riaprendo il Mondiale dopo il clamoroso incidente al primo giro di Oscar Piastri (McLaren). Sul podio anche George Russell (Mercedes) e un ottimo Carlos Sainz (Williams). Per la Ferrari una gara incolore con Hamilton 8° e Leclerc 9°, mentre Norris non va oltre la settima posizione. Verstappen vince il GP Azerbaijan 2025 e riapre il Mondiale. Con una prestazione impeccabile, Max Verstappen ha dominato il GP dall’inizio alla fine, gestendo ritmo e strategia. Per il quattro volte campione del mondo questa vittoria significa molto: il distacco da Piastri scende ora a 69 punti, riaccendendo la corsa al titolo. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
